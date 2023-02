Stecchi quinto con lo stagionale di 5,72 nell’asta di Torun

Grande crono nel miglio indoor di Tsegay con 4'16"16

Continua a crescere Claudio Stecchi che, nella sua terza gara della stagione dopo oltre 18 mesi di fermo agonistico per vari problemi fisici, ottiene un buon quinto posto con la misura di 5,72 nel salto con l’asta dell’Orlen Copernicus Cup di Torun, prova Gold del World Indoor Tour, dove vi è stata la vittoria del filippino Ernest John Obiena che ha saltato 5,87. Brillante la serata dell’azzurro che supera la quota, rappresentante il suo primato stagionale, al primo tentativo per poi sbagliare le tre prove di 5,82 con cui avrebbe eguagliato il record italiano indoor del suo tecnico Giuseppe Gibilisco, oltre che il personale all’aperto, e raggiunto il minimo per gli Euroindoor di Istanbul.

Le dichiarazioni di Claudio certamente soddisfatto, in ogni caso, per il risultato: “Se penso che vengo da due anni praticamente senza gare questo risultato va sicuramente bene, dopo l’esordio di gennaio con 5,55 sto migliorando ogni volta. Ero molto alto sull’asticella a 5,72 e fare anche 5,82 sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma non è lontano. Ho cercato di ripetere lo stesso salto, però avrei dovuto allontanare un po’ i ritti. Alla seconda prova ho preso un’asta più dura, con una buona rincorsa, ma staccando troppo sotto”.