Stasera la prima tappa della Diamond League 2021

La presentazione del meeting di Gateshead con 4 azzurri impegnati

Gateshead, città del Nord Est dell’Inghilterra vicina a Newcastle, inaugura questa sera la Diamond League 2021, che rappresenta il ritorno alla formula tradizionale del circuito dopo l’edizione 2020 segnata dall’emergenza sanitaria da covid 19, che ha costretto molti organizzatori a cancellare i loro appuntamenti.

L’anno scorso soltanto Montecarlo, Stoccolma, Roma e Doha hanno potuto organizzare dei meeting tradizionali, mentre altri organizzatori hanno inventato formule particolari come gli Impossible Games di Oslo e gli Inspiration Games di Zurigo per mantenere in vita la tradizione.

Quest’anno si riparte dall’Inghilterra, che sta tornando gradualmente alla normalità e riaprirà finalmente a 2000 spettatori per la tappa inaugurale della Diamond League, che sarà trasmessa in diretta sul secondo canale della BBC.

Gateshead gode di una straordinaria tradizione che risale agli anni 70 con il primato del mondo di Brendan Foster sui 3000 metri con 7’35”1 nel 1974. In anni più recenti il meeting di Gateshead è stato nobilitato dai primati del mondo di Yelena Isinbayeva nel salto con l’asta (4.82m nel 2003 e 4.87m nel 2004) e di Asafa Powell sui 100 metri (9”77 nel 2006).