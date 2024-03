Simonelli riparte dal raduno di Formia

Fabbri e Weir ritornano in Sudafrica

© sprintnews Tra i grandi risultati degli atleti azzurri ai recenti mondiali indoor di Glasgow, il più sorprendente è stato quello di Lorenzo Simonelli, ventunenne specialista dei 60 ostacoli, che si è presentato alla manifestazione iridata in Scozia con una grande condizione fatta di crono in continuo miglioramento, ma con un accredito che difficilmente poteva far sperare a un podio e invece con un ulteriore grande miglioramento, ottenuto proprio nella finale, si è regalato addirittura una medaglia d’argento conquistata nettamente con il nuovo record di 7″43, battuto solo da quell’imbattibile fenomeno dello statunitense Grant Holloway.

Dopo una settimana di meritato riposo ed anche festeggiamenti, è però tempo per Lorenzo di ributtarsi nella mischia in vista dei tanti appuntamenti annuali, a partire ovviamente dagli Europei di Roma e dalle Olimpiadi di Parigi, ma va ricordato ancora una volta la grandissima predisposizione alla velocità pura del ragazzo romano, primatista italiano con la staffetta 4×100 under 23, che certamente rientrerà nel giro della nazionale assoluta anche in tale disciplina di squadra.

Per adesso, però, testa e gambe sugli ostacoli e da oggi sino a domenica prossima sarà impegnato in uno stage a Formia, presso il centro di preparazione olimpica, insieme ad altri specialisti sia della sua specialità che delle prove multiple quali su tutti Sveva Gerevini, altra grande protagonista dell’evento iridato di Glasgow.

Sempre a Formia, nell’ultima settimana, ha lavorato il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi, annunciato in gara a Ostrava il 28 maggio a dieci giorni dall’inizio degli Europei di Roma.

In corso, invece, al centro di preparazione olimpica di Tirrenia il raduno di un gruppo di marciatori tra cui Valentina Trapletti, con altri azzurri invece che sono in partenza per il Sudafrica con la mezzofondista Eloisa Coiro che volerà sempre oggi a Potchefstroom, mentre nelle prossime settimane l’argento mondiale e bronzo iridato indoor Leonardo Fabbri e il campione europeo indoor del peso Zane Weir, torneranno tra qualche giorno a Stellenbosch dove sono soliti allenarsi da vari anni.