Simonelli migliora il suo record nazionale sui 60H con 7″48

Iapichino realizza lo stagionale nel lungo donne con 6,80

Nella incredibile giornata del record del mondo under 20 indoor, nonché italiano assoluto sempre al coperto, del diciannovenne Mattia Furlani, non passano certo inosservate nel corso dei campionati nazionali in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona, le imprese di altri due fenomenali talenti dell’atletica italiana di soli due anni più grandi di Mattia, quali Lorenzo Simonelli che ha riscritto di 2 centesimi il suo record nazionale sui 60 H, dominando la finale in 7″48 dopo aver corso la batteria in 7″53, mentre qualche minuto prima Larissa Iapichino aveva realizzato il proprio stagionale del salto in lungo con un ottimo 6.80 al terzo salto di gara, a dimostrazione di una crescita costante in stagione a due settimane dai Mondiali di Glasgow.

Le parole di Lorenzo: “Quando ho visto 7″49 sul tabellone, poi arrotondato a 7″48, ho urlato in quanto è tanto che giro intorno alla barriera di 7.50. Scendere al di sotto è bello, liberatorio. L’obiettivo di oggi era correre forte, provare buoni tempi in vista dei prossimi appuntamenti. Già in batteria ho voluto spingere un po’. In finale ero arrabbiato, volevo fare ancora meglio. Glasgow? Non voglio dire nulla, ma puntiamo in alto. I 60 qui ad Ancona? Sapremo tra qualche ora, ma non penso li correrò.”

Le dichiarazioni di Larissa: “È un passo avanti rispetto alle prima gare dell’anno quindi sono molto contenta. È comunque una misura importante anche se tecnicamente sento di avere margine. Ormai si lavora sui dettagli. Non vedo l’ora di rivedere tutte le mie avversarie internazionali. Il Mondiale indoor è un contesto magnifico e noi siamo un gruppo affiatato”.