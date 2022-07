Seramondi stupisce sui 400 H femminili dei campionati under 20

Facile vittoria di Marta Amani nel lungo femminile

Grande prestazione nella seconda giornata dei campionati italiani juniores, atleti nati nel 2003/2004, della 19enne bresciana Alessia Seramondi che ha vinto la gara dei 400 ostacoli con il tempo di 57″29, miglior crono under 20 al mondo quest’anno, che supera il 57″46 della statunitense Akala Garrett, e quarta miglior prestazione italiana di sempre a livello juniores dietro Virna De Angeli, Linda Olivieri e Ayomide Folorunso, oltretutto con un progresso di oltre un secondo sul suo precedente personale di 58″56.

La storia agonistica di Alessia era iniziata, in realtà, con ottime prestazioni nella specialità del salto in lungo in cui era stata campionessa italiana, per la prima volta, a soli 14 anni nella categoria cadette, dove detiene anche la migliore prestazione italiana con la misura di 6,14 realizzata nel 2017, ma poi ha abbandonato tale specialità per dedicarsi al giro di pista con barriere, in cui ha conquistato il primo titolo tricolore nel 2019 da allieva.

Nell’ultimo anno della sua vita, dopo aver conseguito il diploma di maturità, si è trasferita in Veneto a vivere, iniziando il corso di laurea in psicologia all’Università di Padova e scegliendo, di conseguenza, un nuovo tecnico (Lorenzo Muraro) con un nuovo gruppo di allenamento.