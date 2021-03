Quelli dell’Alabama

Jesse Owens e Carl Lewis prima di JuVaughn Harrison

Tra le tante cose interessanti capitate a Fayetteville in Arkansas, durante i Campionati NCAA, da sempre fucina e miniera dell’Atletica Usa, al Randal TysonTrack Center, va fatta una riflessione storico-geografica, nell’ambito sempre stuzzicante dei poliedrici e dei proteiformi, che spedisce in vetta uno stato, diventato proverbiale per la sua scarsa tolleranza e per lunghi anni di segregazione. Da segnalare anche una vecchia canzone country che spesso si ascolta nei film western, Roses of Alabama. Domande: dov’era nato Jesse Owens che regalò vittorie e record alla Ohio State che lo aveva accolto? A Danville, Alabama. Dov’è nato Carl Lewis, che passa per essere del New Jersey per crescita o californiano per lunga residenza, o texano per la sua attuale occupazione? A Birmingham, Alabama. Dov’è nato JuVaughn Krishna Harrison? A Huntsville, contea di Madison, Alabama.