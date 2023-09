Per Ingebrigtsen doppio diamante con primati europei a Eugene

Le dichiarazioni dei protagonisti dell'ultimo atto della stagione in pista 2023

In un’emozionante seconda giornata delle finali della Diamond League disputate a Eugene in Oregon, nell’ambito del classico meeting Steve Prefontaine intitolato al mezzofondista statunitense scomparso nel 1975, a soli 24 anni, per un incidente automobilistico, il fenomenale mezzofondista Jakob Ingebrigtsen ha vinto una gara di 3000 metri molto emozionante battendo allo sprint l’etiope Yomif Kejelcha per un solo centesimo di secondo.

Il norvegese ha migliorato il suo record europeo fermando il cronometro in 7’23”63 aggiudicandosi il secondo diamante consecutivo dopo il successo nel Dream Mile di sabato con un altro record continentale. Ingebrigtsen ha corso l’ultimo 1000 metri in 2’24”51 e i 400 metri finali in 54”06.

In precedenza deteneva il record continentale con 7’27”05 al Golden Gala nel 2020. Nella storia solo un’atleta aveva vinto due trofei del diamante in due specialità diverse in due giorni consecutivi. Si tratta della colombiana Catherine Ibarguen, che fece doppietta nel salto in lungo e nel salto triplo nel 2018. Nell’edizione di Eugene anche Shericka Jackson ha vinto due trofei di diamante sui 100 e sui 200 metri in giorni consecutivi.