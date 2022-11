Per Battocletti ultimo test ad Alcobendas

© Getty Images

Nell’ormai classico giro di gare in terra spagnola nel mese di novembre, del World Athletics Cross Country Tour, l’ultima della serie sarà domani 27 novembre in località Alcobendas, alle porte di Madrid, dove il grande talento del mezzofondo femminile italiano, Nadia Battocletti, cercherà le ultime risposte prima degli Eurocross del Parco la Mandria a Venaria Reale del prossimo 11 dicembre, dove proverà a confermare il suo titolo europeo under 23 conquistato l’anno scorso a Dublino. Sarà la 40esima edizione del Cross Internacional de la Constitucion de Alcobendas-Comunidad de Madrid, dove Nadia si cimenterà nella sua seconda uscita stagionale autunnale della corsa campestre, dopo l’eccellente sesto posto di Atapuerca di due settimana fa che seguiva una preparazione molto ostacolata, da fine agosto, da una fastidiosa forma di mononucleosi che l’azzurra ha preso al ritorno dagli Europei di Monaco e che l’ha tenuta ferma per circa un mese e mezzo.