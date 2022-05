Omanyala domina i 100 di Nairobi

Lo sprinter keniano Ferdinand Omanyala ha vinto l’attesissimo 100 metri maschile del Kip Keino Classic, prova Gold del Continental Tour disputata a Nairobi, stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno in 9”85 con un vento a favore di +2.0 m/s, davanti allo statunitense, vicecampione olimpico sulla distanza, Fred Kerley che ha migliorato il personale stagionale di sette centesimi di secondo con 9”92, mentre il suo connazionale Isiah Young si è piazzato al terzo posto in 10”13, battendo al photo-finish il sudafricano Henrico Brujntjies. La gara è stata, però, condizionata da una prima partenza falsa sparata dallo starter con un certo ritardo che ha fatto si che alcuni atleti, tra cui l’azzurro Filippo Tortu partito anche piuttosto bene, corressero circa 40/50 metri prima di essere fermati in quanto non si erano accorti subito di quanto stesse accadendo.

Getty Images