Olyslagers stella al Maurie Plant Meet di Melbourne

Dall'altra parte del mondo il primo grande meeting della stagione all'aperto

Inizia oggi ufficialmente la grande stagione dell’atletica all’aperto, con largo anticipo visto che è in pieno svolgimento quella al coperto, ma dall’altra parte del mondo, e in particolare in Australia, le stagioni sono invertite per cui a Melbourne si svolgerà il Maurie Plant Meet, prima gara del Continental Tour Gold dedicato al grande manager e giornalista australiano scomparso nel 2020 a 66 anni.

La gara più interessante sarà rappresentata dal salto in alto femminile grazie alla presenza della ventisettenne idolo di casa, Nicola McDermott Olyslagers, orgoglio nazionale in quanto medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con 2.02m, ma anche bronzo mondiale a Budapest 2023 con 1.99m, oltre ad essersi classificata sempre al terzo posto nei Giochi del Commonwealth di Gold Coast del 2022, mentre a livello di grandi partecipazioni ai maggiori meeting mondiali va ricordato come, l’anno scorso, abbia conquistato tre vittorie nelle tappe della Diamond League di Parigi, con 2.00m, di Losanna con 2.02m e di Montecarlo con 1.99m, classificandosi infine al secondo posto nella finale del circuito dei diamanti, a Eugene, con il record dell’Oceania di 2.03m.