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Bagster a EICMA 2026: borse, coprigambe, selle e nuove soluzioni di fissaggio

Debuttano la linea sportiva Fastlane, il sistema magneto-meccanico AIM'ON e le selle artigianali Sit'n Go: scopri tutte le soluzioni per il comfort e la protezione al Padiglione 5.

22 Ott 2026 - 22:36
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Bagster sarà al Salone milanese 2026 con le novità dedicate al trasporto, al comfort e alla protezione per moto e scooter.

Protagonista sarà Fastlane, nuova collezione di borse dal design sportivo e modulare, pensata per roadster, hypernaked e sport-touring. La gamma comprende zaini, borse da serbatoio, posteriori e laterali, con accessori dedicati. In esposizione anche AIM’ON, tecnologia di fissaggio magneto-meccanico progettata per rendere più semplici montaggio e rimozione delle borse da serbatoio compatibili, e le selle complete Sit’n Go, realizzate a mano in Normandia per migliorare il comfort di pilota e passeggero.

Per la protezione del serbatoio arriva Triple Black, un nuovo design che combina materiali e texture di pregio. Spazio anche all’equipaggiamento per la stagione fredda, con i coprigambe per scooter Winzip e Boomerang, il modello indossabile Towear e gli scaldamani Exxel Pro e Boxfirst.

Bagster sarà presente a EICMA 2026 | Pad. 5 _ Stand M53.

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