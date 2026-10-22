Bagster a EICMA 2026: borse, coprigambe, selle e nuove soluzioni di fissaggio

Protagonista sarà Fastlane, nuova collezione di borse dal design sportivo e modulare, pensata per roadster, hypernaked e sport-touring. La gamma comprende zaini, borse da serbatoio, posteriori e laterali, con accessori dedicati. In esposizione anche AIM’ON, tecnologia di fissaggio magneto-meccanico progettata per rendere più semplici montaggio e rimozione delle borse da serbatoio compatibili, e le selle complete Sit’n Go, realizzate a mano in Normandia per migliorare il comfort di pilota e passeggero.