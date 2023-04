Oggi la Maratona di Milano

© Lapresse

Si correrà questa mattina l’attesissima Milano Marathon, con partenza alle ore 9 da Corso Venezia vicino ai Giardini Montanelli, che accende di fatto il ricchissimo aprile delle maratone internazionali a cominciare, sempre oggi, con la 42,195 km di Parigi, mentre nelle settimane successive sono in programma quella di Rotterdam il 16 Aprile, di Boston il 17, di Londra, Vienna, Amburgo e Padova il 23 Aprile, mentre quella di Praga sarà il 7 Maggio. Anche quest’anno Milano punta a confermarsi come la maratona più veloce d’Italia grazie al percorso pianeggiante che tocca tutti i luoghi simbolo del capoluogo lombardo come il Castello Sforzesco, Piazza del Duomo, i quartieri moderni quali San Siro con l’attraversamento nell’area del celebre stadio di calcio Giuseppe Meazza, il Gallaratese e City Life con i grattacieli.