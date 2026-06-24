Vittorie per 1-0 per Croazia e Colombia: stese Panama e RD Congo

CR7 nella storia, ma non è suo il gol più vecchio dei Mondiali: i marcatori più anziani
© Getty Images | 1°) Roger Milla – 42 anni e 39 giorni
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La Croazia conquista la prima vittoria ai Mondiali 2026 superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Decide una rete di Budimir al 54'. Modric e compagni grazie a questo risultato salgono a quota 3 punti mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione.
Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Daniel Munoz al 76', infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai sedicesimi di finale mentre la formazione africana resta ferma a quota 1.
La Colombia conquista la seconda vittoria nel Gruppo K del Mondiale e stacca con un turno d'anticipo il pass per i sedicesimi di finale. A decidere la sfida contro la Repubblica Democratica del Congo è Daniel Munoz, autore del gol dell'1-0 al 76', la sua seconda rete nella competizione. La formazione guidata da Nestor Lorenzo fatica a trovare spazi per gran parte dell'incontro contro un Congo ordinato e sostenuto dalle parate del portiere Mpasi, protagonista assoluto della serata. Nel primo tempo i Cafeteros mantengono il controllo del possesso senza però riuscire a creare occasioni davvero pericolose. La gara cambia nella ripresa, quando la Colombia aumenta il ritmo. Al 50' arriva la migliore occasione: Diaz si presenta davanti a Mpasi, che respinge con i piedi, mentre sulla ribattuta Arias non trova lo specchio della porta.
Il Congo prova a rispondere al 74' con Wissa, il cui tentativo viene neutralizzato dalla difesa colombiana. Due minuti più tardi arriva l'episodio decisivo. Munoz conclude verso la porta e una deviazione di un difensore congolese beffa Mpasi, fino a quel momento insuperabile. Nel finale la Colombia trova altre due volte la via del gol con Diaz, ma entrambe le reti vengono annullate: la prima per fallo in attacco su Mbemba, la seconda per posizione di fuorigioco. Con il successo per 1-0 la Colombia sale in classifica e mette al sicuro la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Nell'ultima giornata del girone si giocherà il primo posto contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, in una sfida che promette di essere decisiva per definire le gerarchie del raggruppamento.
La Croazia ritrova il sorriso ai Mondiali 2026 e, dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, supera 1-0 Panama nel match del Gruppo L. A decidere la sfida è Ante Budimir, autore del gol vittoria al 54', permettendo alla squadra di Zlatko Dalic di conquistare i primi tre punti del torneo e celebrare nel migliore dei modi la 200ª presenza in nazionale di Luka Modric. La partita si rivela più complicata del previsto per i vicecampioni del mondo del 2018. Nel primo tempo è Panama a costruire le occasioni più pericolose. Murillo e Martinez combinano bene sulla fascia creando apprensione alla difesa croata, mentre Rodriguez trova la deviazione di testa sugli sviluppi di un cross, con Livakovic attento a controllare la situazione. La svolta arriva a inizio ripresa. Dalic inserisce Budimir al posto di Musa e la mossa si rivela decisiva. Al 54' Pasalic avvia l'azione sulla destra servendo Stanisic, il cui cross trova puntuale l'attaccante, bravo a battere Mosquera da pochi passi per l'1-0. Il vantaggio libera mentalmente la Croazia, che tre minuti più tardi sfiora il raddoppio. Modric lancia Marko Pasalic in campo aperto, ma il portiere panamense Mosquera si oppone con un intervento decisivo. Sulla ribattuta lo stesso Pasalic non riesce a inquadrare la porta da posizione defilata.
Nel finale Panama prova a reagire spinta dall'entusiasmo dei propri tifosi, ma paga una certa imprecisione negli ultimi metri. L'occasione più importante arriva nei minuti di recupero con un calcio piazzato di Murillo che termina alto sopra la traversa. La Croazia porta così a casa una vittoria preziosa che la rilancia nella corsa alla qualificazione. Sabato affronterà il Ghana nell'ultima giornata del girone con la possibilità di conquistare il pass per i sedicesimi di finale. Per Panama, invece, la sconfitta sancisce di fatto l'eliminazione dalla competizione.
© Getty Images | 1°) Roger Milla – 42 anni e 39 giorni
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