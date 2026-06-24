Vittorie per 1-0 per Croazia e Colombia: stese Panama e RD Congo

La Croazia ritrova il sorriso ai Mondiali 2026 e, dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, supera 1-0 Panama nel match del Gruppo L. A decidere la sfida è Ante Budimir, autore del gol vittoria al 54', permettendo alla squadra di Zlatko Dalic di conquistare i primi tre punti del torneo e celebrare nel migliore dei modi la 200ª presenza in nazionale di Luka Modric. La partita si rivela più complicata del previsto per i vicecampioni del mondo del 2018. Nel primo tempo è Panama a costruire le occasioni più pericolose. Murillo e Martinez combinano bene sulla fascia creando apprensione alla difesa croata, mentre Rodriguez trova la deviazione di testa sugli sviluppi di un cross, con Livakovic attento a controllare la situazione. La svolta arriva a inizio ripresa. Dalic inserisce Budimir al posto di Musa e la mossa si rivela decisiva. Al 54' Pasalic avvia l'azione sulla destra servendo Stanisic, il cui cross trova puntuale l'attaccante, bravo a battere Mosquera da pochi passi per l'1-0. Il vantaggio libera mentalmente la Croazia, che tre minuti più tardi sfiora il raddoppio. Modric lancia Marko Pasalic in campo aperto, ma il portiere panamense Mosquera si oppone con un intervento decisivo. Sulla ribattuta lo stesso Pasalic non riesce a inquadrare la porta da posizione defilata.