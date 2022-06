Nuovo record del mondo di McLaughlin nei 400 ostacoli dei Trials: 51″41

La campionessa olimpica di Tokyo migliora il suo già straordinario primato

Nell’ultima gara della terza giornata dei Campionati Statunitensi di atletica in corso di svolgimento all’Hayward Field di Eugene, i cosiddetti Trials, straordinaria prestazione della campionessa olimpica dei 400 ostacoli, Sydney McLaughlin, che ha migliorato di cinque centesimo il suo eccezionale primato del mondo di 51″46 realizzato nella finale a cinque cerchi di Tokyo, correndo in 51″41 ed ottenendo quindi il miglior risultato tecnico, sino ad adesso, di tutta la manifestazione.

Per McLaughlin che era già apparsa in grandissima condizione nella prima gara ufficiale della stagione all’aperto, quando aveva corso in 51”61 a Nashville, si tratta del terzo record del mondo consecutivo nell’ultimo anno, dopo il primo di 51″90 realizzato proprio nella finale dei Trials del 2021 e dopo ovviamente quello della finale giapponese.

La sua grande rivale della specialità, colei alla quale aveva sottratto il primato, la connazionale Dalilah Muhammad, medaglia d’argento a Tokyo 2021 nonché campionessa del mondo a Doha 2019, non ha potuto essere presente in Oregon per un piccolo infortunio, ma sarà in ogni caso presente ai mondiali in virtù della wild card spettante ai campioni iridati uscenti.