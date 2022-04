Multistars 2022 a Grosseto nel weekend

Gerevini, Dester, Ruckstuhl e Braun stelle della classica italiana di prove multiple

Si svolgerà da questa mattina sabato 30 aprile, a domani sera domenica 1° maggio, la 35esima edizione del Multistars di prove multiple, classica tappa italiana del circuito World Athletics Tour Gold di decathlon ed eptathlon, che si trasferisce quest’anno da Lana in Sud Tirolo a Grosseto, e torna così in Toscana che aveva già ospitato la manifestazione allo Stadio Ridolfi di Firenze, dal 2013 al 2018.

Il teatro dell’evento sarà lo stadio Carlo Zecchini, che ha ospitato in passato i Mondiali e gli Europei under 20 rispettivamente nel 2004 e nel 2017, con l’organizzazione del club 10+7 guidato Gianni Lombardi (in passato allenatore di Marcell Jacobs) e dalla figlia Barbara, insieme all’Atletica Grosseto Banca Tema e a Jump, la società creata da Gianni Iapichino e Silvia Saliti.