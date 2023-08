Mondiali di atletica, road to Budapest: i lanci maschili

Fabbri e Weir in lotta nel peso che assegnerà il primo titolo

Il getto del peso maschile sarà la prima gara che assegnerà un titolo all’interno dello stadio di Budapest dove, da domani 19, si disputeranno i campionati mondiali che si concluderanno domenica 27 e, tra i probabili protagonisti della specialità che vivrà le qualificazioni la mattina e la finale la sera, dovrebbero certamente esserci i due azzurri Zane Weir e Leonardo Fabbri, apparsi nell’ultima uscita di Vicenza in grandissima condizione, dove il primo ha lanciato per ben tre volte oltre la misura dell’assoluta eccellenza dei 22 metri.

Sicuramente non mancheranno però avversari di assoluto valore tecnico, a cominciare dal fenomenale primatista del mondo oltre che campione olimpico e iridato, lo statunitense Ryan Crouser il quale, invece, non fa un lancio sotto i 22 metri dall’aprile dello scorso anno e nel 2023 ha portato il suo sensazionale limite a 23,56 nel corso del Grand Prix USATF di Los Angeles il 27 maggio.

Difficile pensare chi possa impensierirlo e, in ogni caso, grazie alla sua wildcard di campione uscente in Oregon 2022, saranno altri 3 i suoi connazionali presenti a partire da Joe Kovacs che ha un record stagionale di 22.69, poi Payton Otterdahl e Josh Awotunde, ma per un posto sul podio dovrebbe certamente esserci il neozelandese Tom Walsh, che ha lanciato in stagione a 22.58 m, ma ha preceduto Kovacs in tre dei loro quattro scontri diretti.