Mburu e Chemutai stelle del Cross Internacional de Itálica

Continua la grande stagione internazionale del cross che vedrà oggi, a livello italiano, il J Medical Cross di Venaria Reale, prova test dei campionati europei in programma il prossimo 11 dicembre nella città piemontese in provincia di Torino, ma anche un’altra importante prova del World Cross Country Tour Gold con la 40esima edizione del Cross Internacional de Itálica di Santiponce, che si correrà alla periferia della città spagnola di Siviglia.

Non sarà presente nessun atleta italiano ma, di grande valore, i contenuti tecnici della manifestazione che, per quanto riguarda la gara maschile su un percorso di 10,1 km, vedrà la partecipazione dell’argento mondiale dei 10.000 metri a Eugene in Oregon, il 22enne keniano Stanley Waithaka Mburu.

Mburu, in realtà, è al debutto assoluto in un evento internazionale di cross essendosi cimentato nella sua carriera solamente in pista, sui 5000 e 10000 metri, avendo peraltro una media molto bassa di gare disputate in stagione, e dovrà vedersela con atleti più avvezzi al terreno delle campestri quali i primi quattro classificati del Cross Country Tour di Atapuerca, dello scorso fine settimana, il suo connazionale Levy Kibet, il burundiano Rodrigue Kwizera, l’eritreo Merhawi Mebrahtu e il neo spagnolo Thierry Ndikumwenayo, atleta del Burundi che dopo aver vissuto in territorio iberico per otto anni ne ha acquisito la cittadinanza 10 giorni fa.