L’ultimo raduno delle staffette prima dell’inizio della stagione agonistica

La 4x100 e la 4x400 maschile alla ricerca del pass per i Mondiali di Budapest

La nuova stagione della grande atletica in pista all’aperto è iniziata da qualche settimana con le prime interessanti gare in giro per il mondo, e qualche top atleta che ha già realizzato importanti risultati a cominciare, uno su tutti, dal primatista del mondo dei 400 metri il sudafricano Wayde Van Niekerk, ma i principali protagonisti azzurri non hanno ancora debuttato e cominceranno proprio tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio con i primi importanti meeting di Continental Tour, con a seguire quelli di Diamond League.

Nell’attesa, quindi, che tutto abbia inizio in maniera definitiva, questo periodo è l’ultimo ideale per consentire un incontro collegiale dei componenti delle staffette azzurre, con l’attenzione particolarmente finalizzata a quelle due, la 4×100 e la 4×400 maschile, che ancora non hanno ottenuto la qualificazione per i Mondiali di Budapest in quanto, negli scorsi di Eugene 2023, non hanno conquistato l’accesso in finale.