Lopez in evidenza nel Meeting della Torretta a Savona

l velocista della staffetta azzurra del miglio vittorioso nei 400 metri

© twitter

Anche in una giornata bagnata da una leggera pioggia, il Centro Polisportivo Giulio Ottolia a Savona, noto ormai a livello internazionale per il Meeting Della Fontanassa che si svolge in primavera e ormai assurto, grazie alla grande organizzazione del suo ideatore Marco Mura, a manifestazione del circuito Continental Tour nonostante si disputi di fatto in un campo scuola senza tribune, è stato foriero di significative prestazioni tecniche e regalato belle soddisfazioni a giovani speranze dell’atletica azzurra.

L’occasione è stato il settimo Meeting della Torretta, andato in scena mercoledì 13 settembre alla Fontanassa, che ha visto come principale protagonista a stagione praticamente conclusa, lo specialista dei 400 metri Bryan Lopez, che ha chiuso la sua vittoriosa gara con il crono di 46″61, a sei decimi esatti dal proprio stagionale ottenuto in luglio a La Chaux de Fonds in Svizzera.

Per il 26enne atleta piemontese di nascita dominicana, facente parte del gruppo degli staffettisti della nazionale azzurra del miglio, sia nell’ambito della squadra maschile che in quella mista, una buona prova prima delle meritate vacanze in vista della preparazione per un 2024 ricco di eventi di ogni genere, a iniziare dai Mondiali indoor di Glasgow in marzo, per poi proseguire con i Mondiali di staffette in maggio alle Bahamas, gli Europei di Roma a giugno e le Olimpiadi di Parigi ad agosto.