L’Italia decolla agli Europei di Monaco ma poteva anche volare più in alto

© Fidal/Colombo

Si è conclusa domenica sera a Monaco di Baviera la 25esima edizione dei Campionati Europei di atletica, con l’Italia che si è piazzata al settimo posto assoluto nel medagliere con 11 podi, di cui 3 ori, 2 argenti e 6 bronzi, per un risultato che migliora nettamente quello di quattro anni fa sempre in Germania a Berlino quando fummo sedicesimi, e che rappresenta in termini di medaglie il secondo di sempre dopo quello del 1990, a Spalato, quando la squadra azzurra fu capace di salire sul podio 12 volte, 5 sul gradino più alto, 2 su quello intermedio e 5 su quello più basso. E’ stato sicuramente ancora un bel segnale per tutto il movimento in Italia ma, oggettivamente, si poteva anche sperare in qualcosa di meglio specie in termini di successi finali, perché avevamo due primatisti stagionali europei, quali Ahmed Abdelwaed nei 3000 siepi maschili e Sara Fantini nel martello femminile, che hanno invece conquistato posti su gradini più bassi del podio, per non parlare di Massimo Stano che sembrava strafavorito nella 20 km di marcia, per realizzare una fantastica tripletta dopo gli ori olimpici e mondiali.