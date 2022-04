L’imbarazzo nella scelta di Fred Kerley

Fred Kerley è uno dei tanti straordinari velocisti statunitensi che si contendono, in occasione dei Mondiali o delle Olimpiadi, uno dei tre posti della squadra USA nel corso dei terribili Trials che sono sempre difficilissimi da affrontare, ma lui rispetto ai suoi avversari ha certamente il vantaggio di poter scegliere, tra 3 discipline, quella o quelle su cui cimentarsi essendo uno dei soli tre uomini al mondo a vantare personali sotto i 10 nei 100 con 9″84, sotto i 20 nei 200 con 19″76, e sotto i 44 nei 400 con 43″64, anche se però uno degli altri due è il suo connazionale e rivale nei Trials, Michael Norman. La prima parte della carriera agonistica di Kerley è stata certamente improntata sul giro di pista completo e infatti, sui 400 metri, già nel 2017 è sceso per la prima volta sotto i 44 secondi, acquisendo il diritto a partecipare ai mondiali di Londra dove in finale però non è andato oltre il settimo posto, mentre nei mondiali seguenti, quelli del 2019 a Doha, dopo essersi nuovamente qualificato, ha ottenuto il primo grande piazzamento della sua carriera, conquistando la medaglia di bronzo nella finale dei 400.

