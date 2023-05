La prima volta di Battocletti sui 10.000 metri

Domenica a Brescia i campionati italiani dedicati ai 25 giri in pista

Inizia domenica 7 maggio, a Brescia la stagione dei vari campionati italiani in pista con quelli dedicati esclusivamente alla gara dei 10.000 metri delle categorie assoluti, promesse e juniores, ovviamente sia uomini che donne.

L’attrazione principale della giornata sarà il debutto assoluto sulla distanza della principale mezzofondista azzurra, ottima interprete anche delle gare di corsa campestre, Nadia Battocletti, la quale proprio ieri ha sciolto le ultime riserve in merito alla sua prima partecipazione in carriera nei venticinque giri di pista, dove avrà un primo significativo riscontro sul fatto che possa essere una disciplina su cui concentrarsi in prospettiva futura, anche se per quest’anno il suo obiettivo principale rimarranno certamente i 5.000 metri, che l’hanno vista brillantissima settima alle Olimpiadi di Tokyo 2021, a un passo dal record italiano con 14’46″29.