La prima giornata dei mondiali di Budapest

Stano e Fortunato subito a caccia di un podio nella prima gara di marcia sui 20 km

Inizia in mattinata dalla Piazza degli Eroi di Budapest, uno dei simboli della capitale ungherese, la diciannovesima edizione dei campionati del mondo con una gara in strada, la 20 km di marcia, che potrebbe regalare subito grandi emozioni ai colori azzurri grazie alla presenza dl campione olimpico Massino Stano, che vedremo impegnato anche nella 35 km di cui è campione iridato uscente, ma anche Francesco Fortunato che ha dimostrato in questa stagione una straordinaria crescita agonistica culminata nella vittoria degli Europei a squadre e potrebbe ottenere un grande risultato.

Non dimenticando naturalmente il terzo italiano presente in competizione Andrea Cosi, nella prima mattinata di qualificazioni all’interno del National Athletics Centre vi saranno alle 10,30 le qualificazioni del getto del peso dove saranno impegnati altri due azzurri in straordinarie condizioni di forma, Zane Weir e Leonardo Fabbri, che hanno dato spettacolo a Vicenza pochi giorni fa, per cercare di ottenere l’accesso alla finale a 12 che si disputerà già in serata, dalle 20.35.

Alle 11,05 ci saranno le semifinali della staffetta 4×400 mista dove l’Italia cercherà la non facile impresa di accedere alla finale della serata, alle 21.47, in una gara dove ci saranno formazioni molto quotate come Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Gran Bretagna e Belgio, e dove passeranno le prime tre delle due batterie più due tempi di recupero, con gli azzurri che saranno rappresentati da Lorenzo Benati in prima frazione, Ayomide Folorunso in seconda, Riccardo Meli in terza e Alice Mangione in quarta.