Kerr e Reekie vincono nel miglio di New York

Le principali corse su strada del fine settimana nel mondo

Il campione del mondo dei 1500 metri di Budapest 2023 Josh Kerr e la finalista mondiale degli 800 metri Jemma Reekie hanno vinto il miglio della Fifth Avenue di New York e quindi, per il terzo anno consecutivo, la classica della Big Apple ha fatto registrare una doppietta scozzese dopo le affermazioni di Jake Wightman e di Laura Muir.

Kerr, che ha vinto la gara sulle strade di Manhattan per la prima volta, mentre per Reekie è stato il secondo successo in questa manifestazione dopo l’affermazione del 2021, ha fermato il cronometro in 3’47”9, terzo tempo più veloce nella storia della gara del miglio di New York e migliore in assoluto nella manifestazione dal 1995.

Il connazionale George Mills si è piazzato al secondo posto in 3’49”9 poche settimane dopo aver stabilito il record personale sui 1500 metri in pista a Zurigo con 3’30”95, mentre il neozelandese George Beamish ha tagliato il traguardo in terza posizione in 3’50”0 davanti a Vincent Ciattei quarto con 3’50”3.

Reekie ha tagliato il traguardo in 4’19”4, tempo più veloce di due secondi rispetto alla prestazione cronometrica con la quale si impose nel 2021, con l’irlandese Sarah Healy che si è classificata al secondo posto in 4’20”0 davanti alla britannica Melissa Courtney Bryant terza in 4’20”6 e, al quarto posto, la campionessa statunitense Nikki Hiltz che è stata la migliore delle atlete di casa in quarta posizione con il tempo di 4’20”7.