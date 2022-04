Kerley vola nei 200 metri di Walnut: 19″80

Migliore prestazione mondiale dell'anno anche per il 400metrista Cherry con 44”28

Le migliori prestazioni mondiali dell’anno sui 200 metri di Fred Kerley con 19”80, di Michael Cherry sui 400 con 44”28, sono stati i risultati tecnici più significativi degli USATF Golden Games di Walnut disputati nel rinnovato Hilmer Lodge Stadium, impianto della cittadina universitaria californiana che nel 1963 fece registrare il primo crono della storia sotto i 10 secondi, sui 100 metri, del grande Bob Hayes, tempo sensazionale all’epoca anche se non fu mai omologato per il troppo vento a favore.

Il vice campione olimpico dei 100 metri Kerley, che ha vinto un fantastico duello spalla a spalla con Michael Norman per tre soli centesimi di secondo, ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno, con vento di +1.6 m/s, e ha polverizzato il suo personale stagionale di 20”04, dopo che nel 2022 aveva già corso i 100 metri in 9”99 e i 400 in 44”47.