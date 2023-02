Kerley debutta sui 200 metri a Melbourne

Il campione del mondo dei 100 metri ritorna a gareggiare dopo l'infortunio di agosto

Mentre in Europa l’attività agonistica in sala sta per concludersi con le ultime gare del World Indoor Tour e, soprattutto, con gli Europei al coperto di Istanbul che si disputeranno dal 2 al 5 marzo prossimo, in Australia è già tempo di atletica outdoor con la stagione del Continental Tour Gold che parte dall’Oceania, per ovvii motivi climatici, con il Melbourne Track Classic in programma dalla prima mattinata italiana di oggi nell’Innercity Lakeside Stadium.

Grandissima star della manifestazione è certamente il campione del mondo dei 100 metri di Eugene 2022 Fred Kerley, che ricordiamo anche secondo alle Olimpiadi di Tokyo 2021 dietro Marcell Jacobs, il quale debutterà nella stagione 2023 correndo i 200 metri contro alcuni dei migliori talenti della velocità australiana.

Il poliedrico velocista statunitense, che ha vinto anche il Trofeo della Diamond League a Zurigo nel 2021, si è maggiormente dedicato all’inizio della carriera ai 400 e 200 metri, ma poi si è particolarmente distinto sui 100 dove vanta un record personale di 9”76 ottenuto l’anno scorso nella semifinale dei campionati statunitensi di Eugene prima di vincere la finale in 9”77, mentre nei campionati del mondo sempre sulla stessa pista ha realizzato il suo terzo crono consecutivo al di sotto dei 9”80, correndo in batteria in 9”79 prima di vincere la finale in 9”86 davanti ai connazionali Marvin Bracy e Trayvon Bromell.