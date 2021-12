Jacobs, Tamberi e Stano nei top 22 di Track & Field News

I tre azzurri votati quali migliori atleti delle loro specialità

Tre campioni olimpici italiani a livello maschile Marcell Jacobs (100 metri e staffetta 4×100), Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Massimo Stano (marcia 20 km), hanno conquistato il primo posto nei tradizionali ranking di specialità di Track and Field News, rivista online di atletica statunitense, considerata la Bibbia dell’atletica leggera.

I ranking mondiali dei primi dieci di ogni specialità vengono stilati, dal 1947, da una giuria di giornalisti e statistici internazionali, e tengono conto dei piazzamenti nelle grandi rassegne internazionali (Olimpiadi, Mondiali o Europei), nei meeting della Diamond League e del Continental Tour, oltre che nelle altre importanti manifestazioni come i Trials statunitensi, ma anche degli scontri diretti con l’analisi delle prestazioni cronometriche e del bilancio tra vittorie e sconfitte.

In generale i Ranking di Track and Field News premiano la regolarità durante l’arco di un’intera stagione e non solo gli exploit nella grande manifestazione.

Jacobs è stato eletto centometrista dell’anno grazie al trionfo azzurro sui 100 metri con il doppio record europeo (9”84 in semifinale e 9”80 in finale). Lo sprinter di Desenzano ha preceduto l’argento Fred Kerley e André De Grasse in un ranking che rispecchia fedelmente il podio olimpico di Tokyo. Jacobs ha vinto entrambi gli scontri diretti con Kerley e De Grasse a Montecarlo (9”99) e alle Olimpiadi di Tokyo (9”80).