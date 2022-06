Jacobs a Stoccolma in cerca di nuove conferme

SPRINTNEWS

Stasera in Svezia l'ultima gara di Diamond League prima dei Mondiali di Eugene

Questa sera a Stoccolma ultima tappa di Diamond League prima dei campionati del Mondo in Oregon, nel classico Bauhaus-Galan che vedrà in pista tantissimi campioni in procinto di partire per gli States tra cui su tutti, per i tifosi azzurri, il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e la saltatrice in alto Elena Vallortigara reduce da un’ottima performance nel corso dei campionati italiani, domenica scorsa a Rieti. Per Marcell sarà l’ultimo test prima dalla batteria dei 100 metri iridati, che si terrà ad Eugene nella giornata inaugurale del 15 luglio, dopo il ritorno in gara di sabato scorso ai campionati nazionali in cui ha destato delle ottime impressioni, nella misura in cui dopo una grave infezione intestinale e un infortunio muscolare che di fatto lo hanno tenuto lontano dalla pista per oltre un mese, eccepire sulla sua prestazione non ha alcun senso, e siamo certi che già stasera il velocista desenzanese darà segnali di ulteriore ripresa anche se, effettivamente, sarà difficile per lui arrivare al massimo delle sue possibilità per i mondiali che inizieranno tra poco più di due settimane.

Jacobs, che un anno fa si è classificato secondo a Stoccolma contro lo statunitense Ronnie Baker, metterà alla prova il suo stato di forma contro Reece Prescod, il britannico che il 31 maggio scorso a Ostrava ha realizzato il suo personale di 9″93, e con il sudafricano Akani Simbine che il recente 16 giugno si è classificato terzo nel meeting della Diamond League a Oslo. Prescod appare dunque in grande forma anche se, sabato scorso, si è dovuto accontentare, del secondo posto ai campionati britannici dietro al sorprendente Jeremiah Azu ma, con il crono di 9″94 con vento fuori norma, ha lasciato dietro l’altro grande specialista del suo paese, Zharnel Hughes, mentre Simbine che ricordiamo essere stato quarto nella finale dei 100 a Tokyo, non è apparso sinora in stagione nella condizione migliore e ha realizzato quale miglior crono sulla distanza 10″06.