I World Athletics Awards 2021

Questa sera si svolgerà l’attesa cerimonia dei World Athletics Awards 2021, evento organizzato dalla massima Federazione Mondiale di Atletica per celebrare i migliori atleti del mondo, i cui risultati abbiano contribuito a un altro anno indimenticabile per questo sport. La manifestazione andrà in scena in maniera virtuale a causa delle disposizioni sempre molto restrittive determinate dalla pandemia mondiale, ma sarà comunque una grande festa per celebrare l’atletica attraverso riconoscimenti anche per le organizzazioni e gli individui di tutto il mondo che si siano prodigati, per il bene di questo sport, in un momento anche tanto complicato come quello di questi ultimi tempi.