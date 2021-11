Il record annunciato del fenomeno Kiplimo

La storia del 21enne neo primatista del mondo di mezza maratona

Jacob Kiplimo ha stabilito il primato mondiale della mezza maratona fermando il cronometro in 57’31 a Lisbona una settimana dopo aver compiuto 21 anni. Il fuoriclasse ugandese, che ha tolto un secondo al precedente record stabilito dal keniano Kibiwott Kandie lo scorso anno a Valencia con 57’32, ha costruito l’impresa correndo in 2’43 al km.

Nella gara della capitale portoghese il fenomenale atleta è transitato ai 5 km in 13’40 e ai 10 km in 27’05 con un minuto di vantaggio sul gruppo degli inseguitori, in perfetta tabella di marcia per battere il record di Kandie ma poi, ha fatto registrare il tempo più veloce di sempre al passaggio intermedio dei 15 km transitando in 40’27, con una proiezione finale al di sotto dei 57 minuti.