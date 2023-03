Il primo giorno degli Euroindoor nel segno dei tre pesisti azzurri

Grande attesa anche per Vallortigara e Battocletti

Inizia questa sera alle 19 locali di Istanbul, le 17 italiane, la 37esima edizione dei campionati europei al coperto di atletica con la prima giornata considerata preludio delle successive tre complete dalla mattina alla sera, ma già con la significativa presenza di ben 16 atleti azzurri, a cominciare dagli specialisti degli 800 metri maschili, Catalin Tecuceanu e Simone Barontini, le cui batterie saranno le prime corse del breve programma di giornata e in cui, per accedere alle semifinali, dovranno piazzarsi tra i primi due nella rispettiva gara oppure realizzare uno dei due migliori crono tra gli altri classificati.

Pochi minuti dopo l’inizio della manifestazione, alle 17.05, inizierà la qualificazione del salto in alto donne con l’atleta azzurra più attesa, il bronzo mondiale di Eugene 2022 Elena Vallortigara, che sarà subito impegnata in una dura sfida in quanto la misura di accesso diretto alla finale è di 1.94, da raggiungere attraverso la progressione di 1,76-1,82-1,87-1,91-1,94, oppure bisogna classificarsi tra le migliori otto tra le ventotto saltatrici iscritte.

A seguire, poi, alle 17.12 vi sarà l’inizio delle qualificazioni del getto del peso uomini, con la presenza di ben tre italiani, Leonardo Fabbri, Zane Weir e Nick Ponzio, nella gara di tutti i campionati che vede il maggior numero di azzurri potenzialmente in grado di lottare per un posto sul podio anche se il primo passaggio, non certo banale, sarà quello del passaggio alla finale la cui misura diretta di entrata è fissata a 21.20, salvo la stessa logica di tutti concorsi delle migliori otto misure ottenute alla fine della gara di selezione.