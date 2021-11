Il primato inaspettato di David Moorcroft

SPRINTNEWS

La storia di un record del mondo che nessuno aveva previsto

David Moorcroft è un ex mezzofondista britannico di buon livello che visse un momento di incredibile splendore della sua carriera agonistica, realizzando il 7 luglio 1982 al Bislett Stadium di Oslo un sensazionale record del mondo sui 5000 metri, detenendolo poi per circa 3 anni, ultima volta per un europeo in quanto dopo fu sempre detenuto da atleti africani. L’occasione per parlare e celebrare la memoria agonistica di questo atleta nasce dal fatto che, nei giorni scorsi, Moorcroft sia stato proprio invitato al Bislett Stadium di Oslo per la cerimonia di inaugurazione di una sala speciale dedicata allo scomparso Svein Arne Hansen, che fu Direttore dei Bislett Games, nonché Presidente di European Athletics.

All’evento era presente anche il fenomenale atleta norvegese, campione olimpico e primatista del mondo dei 400 ostacoli, Karsten Warholm, che insieme a Moorcroft ha fatto delle donazioni alla World Athletics Heritage Collection e al Museum of World Athletics (MOWA). Warholm ha donato uno dei chiodi che indossava il 1° luglio ai Bislett Games di quest’anno, quando ha battuto il record mondiale del 1992 di Kevin Young, mentre Moorcroft ha regalato la scarpa destra che indossava appunto quella magica serata del luglio 1982, quando il suo record del mondo ha rappresentato l’ottavo dei 25 totali che sino ad oggi sono stati realizzati nella storia dei Bislett Games.