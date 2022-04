Il mito Lemaitre vuole stupire ancora

Intervista esclusiva con il grande velocista francese

Getty Images

Christophe Lemaitre è un velocista francese di quasi 32 anni, li compirà l’11 giugno prossimo, che è stato il primo uomo al mondo di pelle chiara ad essere riuscito ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, salvo poi ottenere grandi risultati anche sulla distanza doppia dei 200, dove ha ottenuto la medaglia di bronzo a Giochi Olimpici di Rio disputati nel 2016. Per Christophe quella del 2016 è stata l’ultima partecipazione di rilievo a una grandissima manifestazione internazionale visto che, ai mondiali del 2017 a Londra non riuscì a centrare la finale e che poi, non è più riuscito a partecipare a nessuna massima competizione anche perché, dopo l’importante infortunio avuto a inizio luglio 2018, non ha più avvicinato i suoi migliori crono che sono 9″92 sui 100 e 19″80 sui 200. Parlando brevemente della sua grande carriera agonistica, ci piace ricordare come i grandi appuntamenti internazionali siano iniziati molto presto per lui e, in tal senso, lo ripensiamo appena diciannovenne sui blocchi di partenza dei mondiali di Berlino nel 2009, quando fu eliminato nei quarti di finale dei 100 metri da una falsa partenza che gli impedì di entrare in una semifinale ampiamente alla sua portata.