Il meglio dei salti nel 2021

La realizzazione del sogno olimpico di Tamberi

Tra le otto specialità mondiali dei salti, equamente divise tra quelle in estensione e quelle in elevazione, sono stati tanti i momenti salienti del 2021 ma, per riviverli, vogliamo iniziare naturalmente dalla gara che ha regalato ai colori azzurri le maggiori emozioni, il salto in alto maschile, grazie ai grandissimi risultati ottenuti da Gimbo Tamberi nel corso di tutto l’anno.

Tra l’altro, tale specialità ha visto anche una delle storie umane più belle dell’anno quando Tamberi e Barshim hanno condiviso la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, al termine di una gara indimenticabile nella quale entrambi hanno superato tutte le misure, fino a 2.37m, al primo tentativo.

Il successo a cinque cerchi ha significato molto per l’azzurro e il portacolori del Qatar, che hanno dovuto lottare con tanta forza di volontà per tornare più forti di prima dopo aver subito entrambi un infortunio alla caviglia, che avrebbe potuto mettere la parola fine alla loro carriera.