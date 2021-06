Il meeting di Conegliano con Leonardo Fabbri atteso protagonista

Dopo 5 anni Federica Del Buono torna sui 1500 metri all'aperto

Leonardo Fabbri, grande specialista nel getto del peso, è certamente uno degli atleti di punta della nazionale italiana in vista delle Olimpiadi ma, purtroppo, il 2021 per lui era iniziato in maniera complicata per essere stato colpito, a gennaio, dal virus del Covid-19 che gli aveva condizionato una preparazione già molto avanzata.

In ogni caso, si pensava che la ripresa sarebbe potuta essere abbastanza veloce ma, invece, già nelle gare indoor non si è visto certamente il miglior Fabbrino e poi, con l’apertura della stagione all’aperto, le difficoltà sono continuate sino a sabato scorso quando finalmente, nel Campionato Europeo a squadre, l’atleta è riuscito a sbloccarsi da una serie di piccoli problemi tecnici che ne condizionavano il rendimento in competizione.

20,77 è stato il miglior lancio di Leo, a Chorzow, non ancora all’altezza delle sue enormi potenzialità ma l’azzurro è apparso molto soddisfatto e, oggi, ha la possibilità di confermare le buone sensazioni ritrovate in Polonia nel corso della 30esima edizione del Meeting Città di Conegliano “Trofeo Toni Fallai”, in provincia di Treviso, dove sarà grande protagonista in una gara in cui affronterà il suo amico, e compagno di allenamento oltre che di nazionale, Zane Weir.