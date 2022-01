Il 2021 dello sprint nel mondo

Le imprese di Jacobs e degli altri grandi protagonisti

Mentre la nuova stagione sta definitivamente entrando nel vivo, e in questo fine settimana avremo le prime riunioni in pista al coperto in vari palazzetti italiani, chiudiamo la retrospettiva di quanto accaduto nell’anno appena trascorso con il settore più spettacolare e avvincente, quello della velocità, che tante gioie ha regalato ai nostri colori nazionali.

E non potremmo farlo che iniziando con la gara regina dell’atletica, i 100 metri che mai come quest’anno, tra gli uomini, sono stati così incerti senza che ci sia stato un reale dominatore, ma sempre aperti ad ogni risultato come quello sorprendente dei Giochi di Tokyo.

L’azzurro Marcell Jacobs ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi stabilendo due record europei con 9”84 in semifinale e 9”80 in finale, il terzo tempo vincente più veloce nella storia delle manifestazioni a cinque cerchi, dopo le super prestazioni del suo predecessore Usain Bolt a Pechino 2008 (9”69) e a Londra 2012 (9”63).