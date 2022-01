Il 2021 dei super atleti nel mondo

L'ultima retrospettiva della stagione dedicata alle prove multiple

Le prove multiple sono quella specialità dell’atletica in cui, nello spazio di soli due giorni, si affrontano tante gare distinte, in particolare 10 per gli uomini e 7 per le donne, per cui qui pochi che riescono a sopportare un tale sforzo fisico, oltre che mentale, non possono che essere considerati dei super atleti.

Il particolare dispendio di energie che viene richiesto per tali discipline fa si naturalmente che, le competizioni di decathlon maschili ed eptathlon femminili, non siano tantissime nel corso di un anno agonistico all’aperto, e allora riviviamo i momenti salienti incominciando al Re incontrastato del 2021, Damian Warner che ha dominato la stagione 2021 superando la magica barriera dei 9000 punti in occasione della prima medaglia d’oro olimpica della sua carriera con il nuovo record a cinque cerchi di 9018 punti.

Il fuoriclasse canadese ha eguagliato il suo primato mondiale di specialità sui 100 metri in una gara di decathlon con 10”12 alle Olimpiadi di Tokyo.