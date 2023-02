Iapichino e Furlani in gara nei campionati italiani promesse e juniores

I due talenti azzurri del salto in lungo impegnati sabato 4 febbraio

La stagione indoor dell’atletica è ormai entrata nel vivo e vivrà nel mese di febbraio appena cominciato tutti i principali avvenimenti agonistici salvo il culmine, quantomeno a livello continentale, che sarà rappresentato dagli Europei al coperto che si disputeranno a Istanbul dal 2 al 5 marzo.

Il fine di questa settimana sarà contraddistinto dall’attesissimo debutto di sabato 4, del campione europeo e mondiale al coperto dei 60 metri Marcell Jacobs, che sarà sui blocchi dell’Orlen Cup di Lodz in Polonia, per testare la propria condizione in vista di un intenso mese di competizioni culminanti proprio con l’appuntamento turco degli Euroindoor.

Nella stessa giornata del 4 febbraio inizieranno anche nel Palasport di Ancona, per concludersi nella serata di domenica 5, i campionati italiani juniores e promesse al coperto, vale a dire quelli riservati rispettivamente agli atleti under 20 e under 23, con la presenza di circa 1000 iscritti e 52 titoli italiani da assegnare in oltre 20 ore di gare in cui si potranno ammirare alcuni talenti indiscussi dell’atletica italiana, che saggeranno la loro condizione nell’ottica sempre dell’appuntamento continentale assoluto di inizio marzo.