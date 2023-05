I grandi protagonisti attesi oggi nel debutto della Diamond League 2023

Le dichiarazioni della conferenza stampa e tutta la presentazione del meeting di Doha

Il meeting Seashore Group di Doha aprirà nel tardo pomeriggio di oggi la stagione 2023 della Wanda Diamond League in grande stile, con una delle migliori edizioni di sempre nella storia dell’evento della capitale del Qatar. Saranno in gara oltre 30 medaglie d’oro di manifestazioni olimpiche e mondiali, compresa la star locale Mutaz Barshim nel salto in alto e sei vincitori della Diamond League dell’anno scorso.

I momenti clou della tappa inaugurale saranno i 100 metri femminili con Shericka Jackson, i 1500 metri femminili con Faith Kipyegon, il salto con l’asta femminile con Katie Moon, i 200 metri maschili con Fred Kerley e Michael Norman, i 3000 siepi maschili con Soufiane El Bakkali e il giavellotto maschile con Anderson Peters e Neeraj Chopra, ma grandi gare dovrebbero essere anche quelle del triplo e del giavellotto maschile, oltre che dell’asta femminile che presentano tutto il podio dei Mondiali di Eugene.

La gara veloce delle donne vedrà sui blocchi la giamaicana campionessa iridata dei 200 metri, Shericka Jackson, che affronterà un cast stellare comprendente la vincitrice del mezzo giro di pista ai mondiali 2019 proprio di Doha, la britannica Dina Asher Smith, le statunitensi Abby Steiner, Melissa Jefferson e Twanisha Terry, tre delle quattro componenti della staffetta 4×100 che ha vinto il titolo mondiale a Eugene nel 2022, ma anche la loro connazionale campionessa NCAA, Sha’Carri Richardson, già apparsa in eccellente condizione nelle gare disputate nella stagione.