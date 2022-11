I campioni dell’atletica per un mondo climaticamente migliore

SPRINTNEWS

9 grandi protagonisti in campo con World Athletics per l'ambiente

E’ iniziata lo scorso 6 novembre a a Sharm el-Sheikh in Egitto, per concludersi il prossimo 18, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 e contemporaneamente anche World Athletics, la massima federazione mondiale di atletica, ha voluto dare un segnale in merito al suo contributo sulle problematiche ambientali nominando nove campioni per un mondo migliore, in rappresentanza delle sei aree continentali esistenti. Tra i 9 grandi protagonisti, provenienti da Brasile, Australia, Stati Uniti, Filippine, Burkina Faso, Svizzera, Nuova Zelanda, Nigeria e Italia c’è anche la saltatrice in alto azzurra Elena Vallortigara, e tutti insieme avranno l’importante compito di sostenere W.A. nella campagna per la sostenibilità all’interno dello sport, e di incoraggiare altri colleghi ad assumere un ruolo più attivo nell’affrontare le problematiche ambientali.

In un recente sondaggio condotto tra gli atleti, in occasione di quattro diversi campionati mondiali di atletica svoltisi nel 2022, su 737 individui di 122 Paesi che hanno risposto oltre il 76% ha dichiarato di essere molto preoccupato per il cambiamento climatico, il 72% ritiene che abbia avuto un impatto sul proprio sport, mentre quasi il 90% ha affermato che l’atletica dovrebbe contribuire a costruire un futuro più sostenibile. L’obiettivo finale è quello di ridurre l’impatto ambientale dello sport dell’atletica in linea con la strategia di sostenibilità di World Athletics che mira, a rendere l’organizzazione dei vari eventi neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030, a fornire alle federazioni affiliate e alle competizioni autorizzate un percorso per arrivare a emissioni nette zero entro il 2040, ed anche a incoraggiare il numero maggiore di atleti ad assumere un ruolo più attivo nella promozione della sostenibilità, facendo sentire la loro voce.