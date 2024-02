I campionati italiani juniores e promesse

Al PalaCasali di Ancona il primo grande evento nazionale della stagione in pista

Sabato e domenica prossima, al PalaCasali di Ancona, si disputerà il primo campionato nazionale dell’anno in pista, quello riservato agli atleti juniores nati negli anni 2005/2006, e a quelli promesse che comprendono gli anni dal 2002 al 2004, evento a cui faranno seguito nel fine settimana dopo, sempre nell’impianto del capoluogo marchigiano, i campionati italiani allievi riservati alle generazioni del 2007/2008, per poi chiudere il trittico con l’appuntamento clou degli assoluti che si terrà il 17 e 18 febbraio.

Saranno oltre 1000 gli atleti che parteciperanno alla manifestazione di sabato e domenica prossima, in rappresentanza di 216 società e con 52 titoli in palio, con la copertina da dedicare a colei che è stata nominata dalla Federazione Italiana l’atleta emergente del 2023, Erika Saraceni, quest’anno di fatto al suo primo anno di categoria juniores, capace l’anno scorso di vincere l’oro nel salto triplo al Festival olimpico della gioventù europea di Maribor con il proprio personale di 13.42, ma anche in grado di sfiorare la medaglia di bronzo agli Europei under 20 dove ha gareggiato da allieva contro atlete più grandi di lei anche di 2 anni.

Per Erika sarà il debutto stagionale nella sua specialità, dopo un primo test sulla velocità effettuato in una gara sui 60 metri, a Bergamo lo scorso 21 gennaio dove ha corso in 7″82, e sarà interessante valutare subito la sua condizione che potrebbe poi portarla, tra due settimane, a competere anche nel campionato assoluto, ma nella stessa gara attenzione a Greta Donato, un anno più grande e figlia del grande Fabrizio, che darà certamente vita a un’avvincente sfida sempre nell’ottica di puntare poi alla manifestazione principale degli assoluti.