Lo sfogo di Michela Persico sulla sicurezza a Torino: "Terrorizzata al parco con mio figlio"

Sfogo sui social da parte di Michela Persico. L'ex moglie di Daniele Rugani ha espresso tutta la propria rabbia per la situazione della sicurezza a Torino, denunciando pubblicamente il clima di intimidazione nei giardini e nelle aree gioco frequentati dalle famiglie. "Sono incazz... nera con la mia città, Torino", ha esordito senza mezzi termini la Perisco nel suo messaggio video. "Vi sembra normale che io debba essere terrorizzata a portare mio figlio al parco giochi di fronte alla scuola perché ormai invaso da ragazzi che fanno branco e lo terrorizzano?".