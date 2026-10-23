Lo sfogo di Michela Persico sulla sicurezza a Torino: "Terrorizzata al parco con mio figlio"

Sfogo sui social da parte di Michela Persico. L'ex moglie di Daniele Rugani ha espresso tutta la propria rabbia per la situazione della sicurezza a Torino, denunciando pubblicamente il clima di intimidazione nei giardini e nelle aree gioco frequentati dalle famiglie. "Sono incazz... nera con la mia città, Torino", ha esordito senza mezzi termini la Perisco nel suo messaggio video. "Vi sembra normale che io debba essere terrorizzata a portare mio figlio al parco giochi di fronte alla scuola perché ormai invaso da ragazzi che fanno branco e lo terrorizzano?".
Il racconto prosegue con la descrizione degli episodi di molestia subiti dalle famiglie. "Questi gruppi di ragazzi una volta tirano un sassolino, un’altra una spallata, un’altra ti guardano male, e noi alla fine torniamo a casa" ha spiegato la conduttrice e influencer parlando dell'impotenza provata insieme alle altre mamme.
"Questi ragazzi sanno che nessuno farà niente" continua la Persico, chiamando in causa anche le responsabilità delle famiglie: l'accusa si rivolge "ai loro genitori, che li giustificano anziché sgridarli". "Purtroppo viviamo in una società dove non si prendono provvedimenti", ha concluso la conduttrice.