Hellen Obiri: la regina del mezzofondo

Alla conquista di nuovi grandi obiettivi

Hellen Obiri è una straordinaria mezzofondista, capace di ottenere ben 4 medaglie d’oro, 1 d’argento e 2 di bronzo nelle principali manifestazioni mondiali di atletica, sia all’aperto che al coperto ed anche nella corsa campestre, ricordando in particolare il secondo posto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 sui 5000 metri, e i due titoli mondiali sulla stessa distanza, a Londra nel 2017 e a Doha nel 2019. Sino a domenica scorsa, però, si pensava che l’atleta keniana di 31 anni, compiuti lo scorso 13 dicembre, fosse in grado di emergere solo sulle classiche distanze del mezzofondo, ma il suo debutto nella mezza maratona di Istanbul, quella del primato del mondo della connazionale Chepngetich, è stato sensazionale in quanto Hellen ha realizzato il crono di 1h04’51, sesto assoluto della storia e miglior esordio di sempre sulla distanza. Obiri è cresciuta a Kisii in una famiglia numerosa con sei figli. Frequentò la Riruta Satellite Secondary School di Nairobi, la stessa scuola di altri atleti di grande livello dell’atletica keniana come Nelly Chebet Ngeiywo (campionessa mondiale under 18 sui 1500 metri a Bressanone nel 2009) e Pauline Korikwiang (medaglia d’oro ai mondiali di corsa campestre 2006 a livello juniores).