Genaneh e Kimtai favoriti alla Stramilano Half Marathon

La 51esima edizione della classica corsa su strada della metropoli lombarda

Si correrà domenica 24 marzo la cinquantunesima edizione della Stramilano Half Marathon con un cast di atleti di buon livello a cominciare dalla gara femminile dove la favorita è l’etiope Anchinalu Dessie Genaneh, che l’anno scorso si piazzò al terzo posto con il record personale di 1h07’30 a due secondi dalla keniana Gladys Cherop Longari, che trionfò sull’etiope Aberash Shilima Kebeda con lo stesso tempo di 1h07’28 in un emozionante arrivo allo sprint.

Genaneh darà vita alla rivincita dell’edizione scorso con Morine Gesare Michira, che migliorò il record personale con 1h08’40 classificandosi al quarto posto nella Stramilano 2023, ma certamente da seguire è anche il talento emergente dell’etiope Goljam Tsegaye Enjew, che ha esordito nella mezza maratona a Dubai con 1h12’03 nello scorso dicembre.

La migliore delle atlete non africane in gara è la croata Matea Parlov Kostro, vice campionessa europea sulla maratona a Monaco di Baviera nel 2022 in 2h28’42, che correrà la 21,097 km di Milano come prova di preparazione per la 42,195 km delle Olimpiadi di Parigi della prossima estate, accreditata in carriera di record personali di 1h09’53 sulla mezza a Barcellona e di 2h25’45 sulla maratona ad Hannover.