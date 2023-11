Gemetto brillante terza nel Cross Gold di Soria

Vittoria di Amebaw nella gara femminile e di Kwizera in quella maschile

Il burundese Rodrigue Kwizera e l'etiope Likina Amebaw hanno trionfato al Cross Internazionale di Soria, quinta tappa del circuito World Cross Country Tour Gold, tradizionale gara spagnola che si è svolta a un'altitudine di 1100 metri in una giornata soleggiata e si è risolta, sia in ambito maschile che femminile, allo sprint dopo duelli molto emozionanti.

Sul percorso di 8800 metri riservato alle donne, Amebaw ha vinto la gara in 29’44 battendo la connazionale Asayech Ayichew di due secondi e aggiudicandosi la seconda vittoria stagionale del principale circuito mondiale di corse campestri, dopo il successo dello scorso Ottobre ad Amorebieta, mentre per il terzo posto va segnalata l’eccellente prestazione della venticinquenne azzurra Valentina Gemetto, che ha chiuso in 30’04 una settimana dopo la vittoria nel cross Valmusone di Osimo nelle Marche, e ha preceduto di cinque secondi la spagnola Marta Garcia quarta in 30’09 e prima delle atlete di casa, nella gara valevole per i campionati societari iberici di cross, davanti a Carolina Robles con 30’16 e Irene Sanchez Escribano con 30’26.

Sette atlete erano in lotta per la vittoria finale, con la keniana Lucy Maiwa favorita della vigilia che è stata la prima a perdere terreno ed è stata costretta successivamente a ritirarsi, mentre le spagnole non sono riuscite a tenere testa al ritmo imposto da Gemetto. Ayichew e Amebaw.

Ayichew ha aumentato il ritmo nelle fasi finali della gara staccando Gemetto mentre Amebaw aveva ancora energie in corpo e ha lanciato lo sprint finale aggiudicandosi la vittoria per un secondo con Gemetto che ha difeso il terzo posto dall’attacco finale di Garcia.