Furlani ancora in pedana nel lungo dei campionati societari a Palermo

Sabato e domenica nel capoluogo siciliano in gara anche Fabbri, Weir, Simonelli e Fortunato

Si disputerà sabato e domenica prossima 10 e 11 giugno a Palermo, in un periodo della stagione totalmente diverso da quello tradizionale della fine dell’estate o addirittura dell’inizio dell’autunno, la finale Oro dei Campionati di Società assoluti valida per l’assegnazione degli Scudetti dell’Atletica.

Al di là dell’interesse per scoprire quali saranno le squadre vincitrici dell’anno, scorgendo l’elenco degli iscritti l’attenzione generale sarà innanzitutto sul nuovo fenomeno dell’atletica azzurra, il 18enne saltatore Mattia Furlani che, reduce dalla grandissima impresa di domenica scorsa a Hengelo quando ha vinto una prova Gold di Continental Tour con il record nazionale under 20 nel lungo di 8.24, si ripresenterà in pedana per confermare la sua straordinaria condizione e portare anche punti alla società sportiva in cui è cresciuto e da cui ha spiccato il volo, l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi.

Nella gara di Palermo Furlani troverà in ogni caso un avversario di valore, quale l’atleta di casa Antonino Trio che rappresenterà l’Athletic Club 96 Alperia, il quale proprio recentemente ha saltato 7,90 metri a soli 6 centimetri dal suo personale del 2020 e, certamente, per il 30enne palermitano la sfida con il giovanissimo talento reatino sarà di grande stimolo.