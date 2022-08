Fraser-Pryce vola a 10″66 nei 100 metri della Diamond di Chorzow

Per la campionessa iridata giamaicana il miglior crono mondiale dell'anno

© Getty Images

La 35enne giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, ha confermato la sua ennesima straordinaria stagione in cui ha conquistato il titolo mondiale sui 100 metri in Oregon, vincendo ieri su tale distanza con il primato mondiale stagionale di 10″66 nel Kamila Skolimowska Memorial di Chorzow, tappa della Diamond League che è ripartita dopo l’interruzione dovuta ai campionati iridati di Eugene.

È stata la prima manifestazione del Diamante a svolgersi in Polonia e non ha deluso le aspettative con nove record del meeting, ma soprattutto con l’eccellente prestazione della leggenda giamaicana Fraser-Pryce, che ha vinto cinque titoli mondiali e due medaglie d’oro olimpiche sui 100 metri, ed ha dimostrato di non aver perso nulla del suo smalto dopo la vittoria iridata negli Stati Uniti, sbaragliando una concorrenza di prim’ordine e conquistando la seconda vittoria dell’anno in Diamond League, dopo quella di Parigi in giugno.

La statunitense Aleia Hobbs si è classificata seconda in 10″94 e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou terza in 11″00. Le parole di Fraser-Pryce: “Arrivo sempre alle gare con l’aspettativa di correre veloce. L’anno scorso qui ho stabilito il record del meeting, oggi è stata una Diamond League e quindi molto più competitiva con molti atlete di alto livello. Sono venuta qui preparata per il freddo o la pioggia, ma non è andata così male e nel corso della giornata ha fatto più caldo. L’anno scorso sentivo molta pressione addosso e quest’anno ho deciso di divertirmi e basta. È incredibile essere così costante. Sono sempre entusiasta di gareggiare e di vedere cosa posso fare“.