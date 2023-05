Fortunato domina nella 10 km di Madrid con Stano ottimo quarto

© Mateo

Nel Gran Premio Madrid Marcha disputato nella capitale spagnola sulla distanza dei 10 km di marcia, grande vittoria dell’azzurro Francesco Fortunato, quinto agli scorsi Europei a Monaco di Baviera sui 20 km, che domina la gara staccandosi dagli avversari negli ultimi 2000 metri e chiudendo con il tempo di 38’56 davanti al il brasiliano Caio Bonfim secondo in 39’03. Molto positiva anche la prestazione del campione olimpico dei 20 e mondiale dei 35 km, Massimo Stano, su una distanza certamente non consona alle sue caratteristiche, che chiude con un buon quarto posto in 39’06 con lo stesso crono del terzo, l’ecuadoriano David Hurtado, migliorandosi nettamente rispetto alla 13esima posizione ottenuta l’anno scorso nella stessa gara con 40’21. Tra gli altri principali avversari degli azzurri, da segnalare lo spagnolo Diego Garcia Carrera, bronzo europeo e ideatore della manifestazione sulla Gran Via nel pieno centro della città, nono in 39’50 e lo svedese Perseus Karlstrom, vicecampione continentale e vincitore l’anno scorso, decimo in 40’04, mentre sesto con 39’11 è stato il tedesco Christopher Linke, argento europeo della 35 km, che aveva cercato la fuga al settimo chilometro per poi chiudere dietro al 21enne spagnolo Paul McGrath, quinto con 39’09.