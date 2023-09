Faniel a Berlino per riprendersi il record italiano di maratona

Tra gli avversari il campione olimpico e primatista mondiale Kipchoge

Inizia oggi a Berlino che festeggia la quarantanovesima edizione della sua maratona, la stagione delle grandi 42,195 km autunnali con una delle sei del World Marathon Major, che vede quali altri città rappresentate in questo primario circuito mondiale, Tokyo, Boston, Londra, Chicago e New York, quest’ultima forse la più famosa di tutte e dove l’azzurro Eyob Faniel ottenne nel 2021 un prestigioso terzo posto.

Sarà proprio Faniel, ex primatista italiano sulla distanza, il nostro principale rappresentante nella gara odierna dove il protagonista più atteso è certamente il campione olimpico, nonché primatista mondiale della maratona, Eliud Kipchoge, che davanti alla Porta di Brandeburgo ha trionfato per quattro volte e ha siglato i suoi due primati assoluti della specialità, grazie ai sensazionali crono di 2h01’39 nel 2018 e 2h01’09 un anno fa, con ancora l’obiettivo di provare a migliorarsi su un circuito da sempre considerato il più veloce al mondo per questa disciplina.

Se il fenomenale atleta keniano tenterà dunque l’ennesima storica impresa per Faniel, che solo un mese fa si è ritirato al ventottesimo km della maratona mondiale di Budapest, ci sarà certamente l’obiettivo di provare a riprendersi quel primato italiano che gli appartenne dal 23 febbraio del 2020 quando corse a Siviglia in 2h07″19 sino al 19 marzo di quest’anno, con l’ingegnere milanese Iliass Aouani che glielo ha strappato chiudendo la maratona di Barcellona in 2h07’16, tre secondi in meno dell’atleta vicentino.

Faniel correrà la terza maratona di quest’anno dopo aver realizzato lo standard per le Olimpiadi di Parigi, l’ottimo 2h07’53” alla Maratona di Osaka e il ritiro già citato in Ungheria.