Fabbri e Weir in gara nel peso di Halle per confermarsi

Fantini debutta nel martello a Modena, Stecchi salta ancora in Polonia

La stagione all’aperto della grande atletica sta entrando sempre di più nel vivo e, in questo fine settimana, tanti saranno gli appuntamenti agonistici di grande interesse che vedranno impegnati in Italia e nel Mondo alcuni dei nostri principali atleti a cominciare dal campione europeo del getto del peso indoor, l’italo sudafricano Zane Weir che, con il suo compagno di allenamento nonché amico e grande avversario, Leonardo Fabbri, saranno oggi impegnati sulla pedana del meeting challenger di Continental Tour, l’Halplus Westerfage, che si disputerà nel Werferzentrum Brandberge di Halle in Germania.

I due azzurri, che saranno successivamente impegnati mercoledì 24 maggio nella dodicesima edizione del Meeting Internazionale di Savona, proveranno subito a migliorarsi rispetto all’eccellente debutto primaverile del 29 aprile scorso quando, a Gaborone in Botswana, Fabbri si impose con 21,32 davanti proprio a Weir secondo con 21,09, e tra gli avversari ci sarà anche il norvegese Marcus Thomsen, loro compagno di allenamenti nel raduno sudafricano, oltre che il britannico Scott Lincoln.

Nella competizione tedesca sarà impegnata in una gara dagli altrettanto notevoli contenuti tecnici, quale il peso maschile, la primatista nazionale del disco femminile Daisy Osakue, la quale affronterà la campionessa del mondo la cinese Feng Bin, ma anche le tedesche Kristin Pudenz, Shanice Craft e Claudine Vita.

Tra gli iscritti italiani da segnalare nel martello uomini, Simone Falloni, nel giavellotto maschile Michele Fina e Paolo Puppo, mentre in quello femminile Sara Jemai e Paola Padovan.